Einbrecher scheiterten an Wohnungstür in Osttirol

Ein Satz mit X, das war wohl nix: Spuren an einer Wohnungstür in einem Mehrparteienhaus in Osttirol erzählen von einem Einbruchsversuch, der offenbar nicht all zu erfolgreich war. So dürften unbekannte Täter laut Polizei bereits zwischen 30. September und 2. Oktober ihr Glück versucht haben, sind aber letztendlich gescheitert und ohne Beute wieder geflüchtet. Die Polizei Lienz sucht nun nach Hinweisen unter 059133/7230.