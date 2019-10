„Gemini Man“: Will Smith kämpft gegen Will Smith

Gewaltiger Sprung bei digitaler „Verjüngungskur“

Die digitale De-Aging-Technik wurde in den letzten Jahren unter anderem in mehreren Marvel-Filmen mit teils höchst beeindruckenden Ergebnissen eingesetzt (etwa Michael Douglas in „Ant-Man“ oder Kurt Russell in „Guardians of the Galaxy Vol.2“). Jedoch waren die um Jahrzehnte verjüngten Darsteller stets nur für wenige Minuten zu sehen. Den jungen Will Smith gibt es in „Gemini Man“ - nach einem 30 Jahre jüngeren Samuel L. Jackson in „Captain Marvel“ - jetzt weitaus längere Zeit auf der Leinwand zu bestaunen. Neben Smith wird heuer auch noch Robert De Niro als sein jüngeres Ich in „The Irishman“ von Martin Scorsese für Furore sorgen.