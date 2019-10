Marina & The Kats: Mit viel Swing im Konzerthaus

Was sich mit den beiden hervorragenden Alben „Small“ und „Wild“ bereits angekündigt hat, setzt sich auf „Swingsalabim“ problemlos fort. Marina hat dabei stets die Hosen an und erzählt offen und ehrlich Geschichten, wie sie uns allen bereits passiert sind. Lachen, schreien, mitsingen und weinen ausdrücklich erwünscht! Neben Marina an Gesang und Snare, brillieren die Kats an den Saiteninstrumenten und sorgen mit ihren Gästen für einen unverwechselbaren Klang, der sich weit über bloßen Swing hinausbewegt. Marina & The Katssind das gute Gewissen für die oft harsche Gegenwart. Sie beschwören mit „Swingsalabim“ eine guteZeit herauf und erweisen sich dabei souverän als Erschaffer edler und eigenständigerSoun dkaskaden. Der perfekte Soundtrack für Partys mit Stil und Verve.