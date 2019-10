Generation Z will Alexa nicht als Bankberaterin

60 Prozent schätzen Bankfilialen

Zwar sähen sich rund 40 Prozent der 16 bis 24-jährigen als digitale Kunden, jeweils 30 Prozent würden sich jedoch als hybride oder persönliche Kunden verstehen. Insgesamt 60 Prozent erledigen ihre Bankgeschäfte also immer wieder gerne auch in einer Filiale, hieß es in der Studie. Bei den 25 bis 38-jährigen sähen sich 45 Prozent der Befragten als digitale Kunden, 35 Prozent als hybride Kunden und 20 Prozent als persönliche Kunden.