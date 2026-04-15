HLA-Spannung pur: HSG Xentis will in die Playoffs

Zwei Spieltage vor Ende des Grunddurchganges geht es in der HLA Meisterliga um vier verbleibende Playoff-Plätze. Während Hard bereits im Viertelfinale steht, kämpft die HSG Xentis vor eigenem Publikum um wichtige Punkte. Auf krone.tv, oder hier im Stream, sehen Sie die 21. Runde ab 19:25 Uhr live.
Die HSG Xentis wusste im Herbst zu überraschen und war kurzzeitig sogar an der Tabellenführung dran. Nach nur einem Punkt aus den letzten sechs Spielen ist die Lippizzaner-Heimat aktuell nur auf dem neunten Rang zu finden. Im letzten Heimspiel des Grunddurchganges kommt Titelaspirant Hard in die Steiermark. Die Vorarlberger haben nach dem Sieg zuletzt über Linz bereits das Viertelfinal-Ticket in der Tasche. Im Video (unten) sehen Sie das Livespiel der 21. Runde.
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