HLA-Spannung pur: HSG Xentis will in die Playoffs

Die HSG Xentis wusste im Herbst zu überraschen und war kurzzeitig sogar an der Tabellenführung dran. Nach nur einem Punkt aus den letzten sechs Spielen ist die Lippizzaner-Heimat aktuell nur auf dem neunten Rang zu finden. Im letzten Heimspiel des Grunddurchganges kommt Titelaspirant Hard in die Steiermark. Die Vorarlberger haben nach dem Sieg zuletzt über Linz bereits das Viertelfinal-Ticket in der Tasche. Im Video (unten) sehen Sie das Livespiel der 21. Runde.