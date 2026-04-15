„Steinböcke“ nehmen Kurs auf neues Stadion

Sportlicher Höhenflug

Im 15er-Rugby erlebt Rot-Weiß-Rot derzeit einen beinahe historischen Höhenflug. Seit der Einführung der Weltrangliste in ihrer jetzigen Form im Jahr 2003 lag man nie besser als auf Rang 63 (April 2006). Nach dem Sieg gegen Dauerrivalen Ungarn liegt man aktuell auf dem 65. Platz. Mit dem nächsten Sieg wäre ein neuer Bestwert möglich. Und im Fall des Aufstiegs vielleicht auch ein Duell mit Deutschland. Auch dafür wäre das neue Sportclub-Stadion ein perfekter Rahmen.