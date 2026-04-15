„Steinböcke“ nehmen Kurs auf neues Stadion

Am Freitag wird das neue Stadion des Wiener Sportclub eröffnet. Am 9. Mai wird erstmals Österreichs Rugby-Nationalteam dort auflaufen. Sportlich sind die „Steinböcke“ auf dem Weg zu historischen Bestwerten.
Rugby-Länderspiele auf dem Sportclub-Platz in Hernals haben eine lange Tradition. Dennoch ist das Duell von Österreichs Auswahl mit Serbien am 9. Mai etwas Besonderes. Schließlich ist es die erste Partie nach dem Umbau der Anlage an der Alszeile.
„Rugby-Österreich freut sich sehr auf dieses Spiel“, fiebert auch Stiig Gabriel dem Termin entgegen. Der Präsident des „Klub der Steinböcke“, dem Förderverein des österreichischen Rugbysports, war früher selbst Spieler. „Auch ich bin auf dem Sportclub-Platz für Österreich auf dem Feld gestanden. Jetzt versuchen wir, das neue Stadion für dieses wichtige Spiel möglichst gut zu füllen.“
Mit dem Publikum im Rücken peilen die „Steinböcke“, so der Spitzname des Rugby-Nationalteams, den Gruppensieg in der Europe Conference an. Der ist nach dem fulminanten 86:7 gegen Ungarn am Karsamstag greifbar. Im Falle des Erfolgs ist in einem K.-o.-Duell mit einem weiteren Gruppensieger des dritthöchsten europäischen Spielniveaus der Aufstieg in die zweite Ebene möglich.
Sportlicher Höhenflug
Im 15er-Rugby erlebt Rot-Weiß-Rot derzeit einen beinahe historischen Höhenflug. Seit der Einführung der Weltrangliste in ihrer jetzigen Form im Jahr 2003 lag man nie besser als auf Rang 63 (April 2006). Nach dem Sieg gegen Dauerrivalen Ungarn liegt man aktuell auf dem 65. Platz. Mit dem nächsten Sieg wäre ein neuer Bestwert möglich. Und im Fall des Aufstiegs vielleicht auch ein Duell mit Deutschland. Auch dafür wäre das neue Sportclub-Stadion ein perfekter Rahmen.
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