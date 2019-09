Liebhaber Penis abgeschnitten: 13 Jahre Haft

Eine junge Frau, die ihrem verheirateten Liebhaber mit einer Gartenschere den Penis abgeschnitten hatte, ist in Argentinien zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Ihr wurde versuchter Mord zur Last gelegt. Die 28-jährige Brenda Barattini bestritt vor Gericht jegliche Tötungsabsicht - ihr Anwalt kündigte Berufung an.