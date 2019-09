„Ziegelstein-Anschlag“ von Bschlabs ist geklärt

Zur Erinnerung: Am 14. September geg 4.25 Uhr läutete ein bislang unbekannter Mann an der Haustüre eines abgelegenen Wohnhauses in Bschlabs. Die Bewohnerin des Hauses schaute vom ersten Stock hinunter zur Haustüre und konnte beobachten, wie der Mann einen bepflanzten Ziegelstein nahm und damit das Wohnzimmerfenster im Parterre des Hauses einschlug. Durch den Lärm wurde eine weitere Bewohnerin wach und ging zum beschädigten Fenster. Der Mann war noch vor Ort und sagte zu ihr im einheimischen Dialekt: „So, jetzt habe ich dir die Scheibe eingeschlagen“. Anschließend verließ dieser die Örtlichkeit.