Verhaftung von Huawei-Managerin für Kanada korrekt

Die Anhörungen zum eigentlichen Auslieferungsersuchen sollen nicht vor Jänner beginnen. Meng war nach ihrer Festnahme am 1. Dezember zehn Tage in Haft und wurde danach gegen eine Kaution von 7,5 Millionen Dollar (6,8 Millionen Euro) freigelassen. Sie lebt seitdem in einem ihrer zwei Multi-Millionen-Dollar-Domizile in Vancouver. Sie darf das Land nicht verlassen.