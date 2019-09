Dokumentationszentrum zur „Option“ in Jenbach

Kultur-LR Beate Palfrader und ihr Südtiroler Amtskollege Philipp Achammer betonten bei der Eröffnung die Bedeutung dieser Einrichtung. „Sicherlich ist es angenehm und richtig, die Glanzstunden der eigenen Geschichte in Erinnerung zu behalten. Ebenso wichtig ist es aber auch, dass wir der dunkleren Kapitel in der Vergangenheit Tirols und Südtirols gedenken, diese aufarbeiten und in der Auseinandersetzung mit dem Geschehenen aus der Geschichte lernen. Lernen, zu erkennen, dass Nationalismen und Machtmissbrauch früher oder später immer die Gesellschaft spalten, Demokratie und Freiheit bedrohen, und letztendlich Vertreibung, Leid und Not für die Menschen bringen. Ein Lehrsatz, der heutzutage wieder mehr und mehr an Gültigkeit gewinnt!,“ betonte Palfrader in ihrer Eröffnungsrede.