Mann trennte sich bei Holzarbeiten Zeigefinger ab

Ein Einheimischer trennte sich am Donnerstag, gegen 17.20 Uhr, in Oberdrum in Osttirol einen Teil seines rechten Zeigefingers ab. „Der Mann geriet bei Holzarbeiten aus bisher unbekannter Ursache mit seiner Hand in einen Holzspalter“, schildert die Polizei den folgenschweren Arbeitsunfall. Der Verletzte wurde vom Notarzt erstversorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Klagenfurt geflogen.