Jake Wesley Rogers: Mit viel Gefühl durch Europa

Obwohl sich Rogers auf dieser EP und seinen mitfühlenden Songs ganz dem Pop verschrieben hat, sind die Country-Wurzeln aus Nashville nicht ganz zu verleugnen. „Ich bin der Überzeugung, dass der traditionelle Country die besten Texte hat“, erklärt er in einem Interview mit „Wegotit“, „ich versuche mich beim Schreiben selbst aber nicht von einem Genre leiten zu lassen, sondern schlichtweg authentisch zu sein.“ Die größten Inspirationsquellen für durchdringende Songs á la „Little Queen“ sind so unterschiedliche Künstler wie Fleetwood Mac, Florence And The Machine, Perfume Genius oder Joni Mitchell. Derzeit befindet er sich gerade auf seiner ersten Europatour und hängt dann noch einen Monat in England an, um an neuen Songs zu schreiben.