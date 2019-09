Vier Verletzte bei Unfall auf Welser Kreuzung

Laut Zeugenaussagen dürfte eine 26-jährige Welserin an der Kreuzung Boschstraße/Kaplanstraße den Vorrang missachtet haben. Beim Einfahren in die Boschstraße kollidierte ihr Pkw mit dem Fahrzeug eines 47-Jährigen aus Wels. Sein Auto wurde dadurch gegen den Lkw eines 26-Jährigen aus Tirol geschleudert. Der 47-Jährige, seine Tochter (6), die 26-Jährige und deren Schwester wurden unbestimmten Grades verletzt und in das Klinikum Wels eingeliefert.