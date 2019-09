Für Verteidiger gab’s die meiste Bulls-Eiszeit

Erstmals seit dem 5:2 in Znaim 2016 starteten die Eisbullen wieder mit einem Sieg in die Saison. Damals war es der Poss-Einstand in der Eishockeyliga, jetzt das Cheftrainer-Debüt von Matt McIlvane. Dem die Erleichterung nach dem 5:1 in Bozen anzusehen war. „Es war eine richtige starke Vorstellung von der ganzen Mannschaft, die Special Teams haben ihre Sache gut gemacht – alles der Lohn für unsere Arbeit in der Vorbereitung“, betonte der 33-jährige US-Amerikaner, der sich den Puck der Partie sicherte, seinem Vater, schon in München gerne ein Zaungast, aus großer Dankbarkeit überreichte.