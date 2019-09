Aus Schuldenbremse wird Verbot für neue Kredite

Stelzer möchte „Chancen statt schulden“

Stelzer bekräftigt: „Der ,Chancen statt Schulden’-Kurs wird auch in der neuen Budgetierungsweise konsequent fortgesetzt. Wir entwickeln daher die Schuldenbremse zu einem auch so benannten Verbot neuer, zusätzlicher Schulden weiter. All das soll uns die Kraft geben, um in die wichtigen Themen, wie Wohnplätze für Menschen mit Beeinträchtigung oder Breitbandausbau zu investieren.“