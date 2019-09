„Anschlag“ mit Ziegelstein schockt Bewohnerin

Am Samstag gegen 4.25 Uhr läutete ein bislang unbekannter Mann an der Haustüre eines abgelegenen Wohnhauses in Bschlabs. Die Bewohnerin des Hauses schaute vom ersten Stock hinunter zur Haustüre und konnte beobachten, wie der Mann einen bepflanzten Ziegelstein nahm und damit das Wohnzimmerfenster im Parterre einschlug.