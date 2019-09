Attacke in Disco: Asylwerber wird abgeschoben

Jener 23-jährige Afghane, der Anfang Februar in einer Diskothek in Heidenreichstein in Niederösterreich einen Security-Mitarbeiter attackiert und mit einer Flasche im Gesicht verletzt haben soll, wird nach der Haftentlassung abgeschoben. Das geht aus einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts hervor, wie am Freitag bekannt wurde.