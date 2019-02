Security (31) mit Flasche im Gesicht verletzt

Blutiger Zwischenfall am Wochenende vor einer Diskothek im Waldviertel: Weil er zuvor mehrere Gäste in dem Lokal belästigt haben soll, wurde ein junger Mann von Security-Mitarbeitern vor die Tür gesetzt werden. Das geschah zwar auch, endete aber für einen der Sicherheitsangestellten überaus schmerzhaft. So ging der Verdächtige - ein Afghane - mit einer Flasche auf den 31-Jährigen los und fügte ihm eine Schnittwunde im Gesicht zu.