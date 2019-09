So erkennen Sie einen Schlaganfall!

Alle 20 Minuten ereignet sich in Österreich ein Schlaganfall - das ergibt pro Jahr rund 24.000 neue Patienten. Viele davon überleben dieses Ereignis nicht: Schlaganfälle stehen in der „Hitparade“ der Todesursachen bei Erwachsenen an 3. Stelle. Sie stellen aber auch den häufigsten Grund für bleibende Behinderung dar. Die „Krone“ berichtet daher regelmäßig über Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, zu denen neben dem Herzinfarkt ja auch der Hirnschlag zählt.