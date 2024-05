Model Kim Hnizdo zeigt nackten Po am Red Carpet

Das Model hatte massive „Body-Insecurities“

Die 28-Jährige fühlt sich wohl in ihrem Körper, doch das war wohl nicht immer so. In einem RTL-Interview gab das Model Anfang 2023 zu: „Auf jeden Fall hab ich unfassbare ,Body-Insecurities‘ gehabt und hab endlich geschafft mit heranwachsenden Alter zu merken, dass mein Körper toll ist und ich ihn so akzeptiere, wie er ist.“