Kim zeigt der Welt sein neues tödliches Spielzeug

Das südkoreanische Militär hatte am Dienstag den Abschuss von zwei „nicht identifizierten Projektilen“ in Nordkorea vermeldet. Die Geschosse wurden demnach in der Provinz Süd-Pyongan abgefeuert und stürzten nach 330 Kilometern ins Meer. In den vergangenen Wochen hatte Nordkorea bereits mehrere Kurzstreckenraketen abgefeuert, obwohl UN-Resolutionen dem Land jeglichen Test ballistischer Raketen verbieten.