Historischer Erfolg wird zum Karriere-Höhepunkt

„Bedeutet mir alles“

„Ich war noch nie so nervös, das bedeutet mir alles. Schon mein ganzes Leben arbeite ich auf den Erfolg hin“, strahlt der Innviertler, der auch im Burgenland von seiner schwangeren Frau Jessica unterstützt wurde: „Ohne sie wäre das nicht möglich gewesen!“ Feiern ist jetzt aber nur bedingt geplant, zumal Rauchenecker in dieser Saison noch die zwei ADAC-Läufe ab Samstag in Holzgerlingen (D) fahren will. Ob er es dann wie Marcel Hirscher macht und am Höhepunkt seiner Karriere aufhört?