Digitalisierung bringt Festival an die Kepler Uni

Neuer Austragungsort für 2020: „Wir wagen einen Neustart an der Kepler Uni“, deklariert Gerfried Stocker. Die diesjährige Ars Electronica stand einerseits stark im Dienst der eigenen Geschichte: „Das Aufeinandertreffen von mehreren Generationen von Pionieren der digitalen Revolution war ein spezielles Moment“, bilanziert Gerfried Stocker, Direktor der Ars Electronica. Es gab mehrere Rekorde: 1449 Künstler und Wissenschaftler aus 45 Ländern beteiligten sich am Programm. 227 Führungen mit 2.951 Teilnehmern wurden allein in der Postcity gebucht, eine einzigartige Nachfrage.