Alkolenker (17) tötet bei Frontalunfall Radler

Erst seit drei Wochen besaß ein 17-jähriger aus Ried im Traunkreis den Führerschein, als er betrunken am Sonntag in Molln in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet und mit seinem BMW frontal gegen einen einheimischen Rennradfahrer (44) prallte. Der Radsportler verstarb trotz Reanimation an der Unfallstelle.