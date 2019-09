Schüsse aus Auto abgegeben: Steirer (30) gefasst

Handschellen angelegt

Mehrere Beamte schafften es schließlich, den Mann gegen 6 Uhr in Leutschach zu stoppen. Als er ausstieg, hielt er sich noch an einem Stacheldrahtzaun fest. Dann legten ihm die Beamten die Handschellen an. Das Gewehr wurde am Beifahrersitz gefunden. Der Verdächtige wurde aufgrund seiner Berauschung vorerst in eine Nervenklinik gebracht.