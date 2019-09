Wahlergebnis in Tirol wäre für Kurz ein Traum

Auch FPÖ und noch stärker die SPÖ würden im Vergleich zu 2017 Stimmen verlieren. „Über einen deutlichen Stimmenzuwachs könnten sich hingegen die Grünen freuen, was einerseits daran liegt, dass man mit den Grünen wieder eine Oppositionspartei im Nationalrat haben will, die sich über Jahrzehnte etabliert hat. Oder vielleicht diesmal sogar in einer Regierungskoalition eine nicht unbedeutende Rolle spielen könnte. Etwas dazugewinnen würden auch die NEOS, die derzeit vom Tiroler Ergebnis ausgehend gut abgesichert wären“, betont Politikwissenschafter Traweger. Spannend ist nach einer Wahl ja, wie es weitergeht, wer mit wem koalieren wird. Das freilich klären dann die Parteien. Die Tiroler Bevölkerung hat jedenfalls klare Vorstellungen, was sie gerne hätte und vor allem, was sie überhaupt nicht will.