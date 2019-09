Stadt tritt für Waffenverbot ein

Zu behaupten, dass Mord und Totschlag in Wiener Neustadt schon an der Tagesordnung stünden, wäre übertrieben. Doch Tatsache ist: Die Zahl der Übergriffe steigt - zumindest in der Wahrnehmung der Bevölkerung. Diese lässt sich auch mit Zahlen untermauern: In den sogenannten Schutzzonen bei Bahnhof, Esperanto- und Stadtpark wurden in nur zwei Jahren 2000 Wegweisungen verzeichnet. Und der Trend hält an. „Gewalt und Kriminalität dürfen in unserer Stadt keinen Platz haben“, betont daher Klaus Schneeberger. Mit Michael Schnedlitz , FP-Klubchef im Rathaus, fordert er ein sogenanntes sektorales Waffenverbot. Und zwar gleich für das ganze Stadtgebiet. Ausgenommen soll nur Pfefferspray zur Selbstverteidigung sein. Auslöser dafür ist ein Vorfall, bei dem ein Asylwerber (30) erst vor wenigen Tagen in Bahnhofsnähe einen 28-Jährigen niedergestochen hat - mutmaßlich bei einem Streit um Drogen. Für die Genehmigung des Waffenverbots ist die Exekutive zuständig. Der Antrag wird von der Landespolizeidirektion geprüft.