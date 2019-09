Das hat Herzogin Kate immer in ihrer Handtasche

Mit leeren Händen ist Herzogin Kate selten in der Öffentlichkeit zu sehen. Meist gehört eine Clutch oder ein kleines Handtäschchen für die Gattin von Prinz William zum perfekten Accessoire zu ihren wundervollen Outfits. Doch was hat die 37-Jährige eingesteckt? Das enthüllt nun Royal-Insiderin Marcia Moody in ihrem Buch „Kate: A Biography“.