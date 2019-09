Nie mehr lachen und husten?

Meist wird das Problem verheimlicht

Ein mutiges Bekenntnis der Patientin, denn die meisten Betroffenen unterschiedlicher Inkontinenzformen verschweigen ihr Problem, trauen sich keinen Sport mehr auszuüben, ins Theater zu gehen und stellen ihre sozialen Kontakte ein. Prof. Univ.-Doz. Dr. Barbara Bodner-Adler, Abteilung für Allgemeine Gynäkologie und gynäkologische Onkologie, bestätigt: „Das Schicksal von Frau K. ist kein Einzelfall. In Österreich leidet alleine knapp eine Million Frauen an Blasenschwäche oder einer ähnlichen Beckenbodenerkrankung. Die Ursachen sind vielfältig und können von falschen Trinkgewohnheiten über chronische Harnwegsinfekte bis hin zu einem beschädigten Schließmuskel der Harnröhre reichen.“ Damit muss man sich aber nicht abfinden, denn es gibt Hilfe, rät die Leiterin der urogynäkologischen Ambulanz im Wiener AKH exakten Abklärung und Diagnosestellung der Beschwerden. Zum Einsatz kommen Beckenbodentraining unter Anleitung, Blasentraining oder auch maßgeschneiderte chirurgische Alternativen. „Art und Ausmaß der Behandlung in der Beckenbodenchirurgie können präzise auf die individuellen Bedürfnisse und Veränderungen einer Patientin abgestimmt werden, da es keine ,one fits all‘-Operation bei Beckenbodendysfunktion gibt", so Prof. Bodner-Adler. Mit Beckenbodentraining, BBT, unter fachlicher Anleitung soll eine Zunahme der Kontraktilität, der Ausdauer und eine Verbesserung der Koordination der Muskulatur erreicht werden. Einzeltherapie-Einheiten, Gruppen- oder auch eigenverantwortliches Training sind möglich.