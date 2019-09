Miles Davis: Material aus den 80ern entdeckt

Peinlicher Ausreißer ist das Stück „Paradise“: Steeldrum vermengt mit weich gespülter Latino-Gitarre, so klingen Werbespots für Karibikreisen. „Rubberband“ erinnert in Passagen an „You‘re Under Arrest“, Davis‘ letzte Platte für Columbia mit dem Cyndi-Lauper-Cover „Time After Time“ (veröffentlicht 1985), und an die Hip-Hop-Scheibe „Doo-Bop“, an der der Trompeter mit dem Produzenten und Rapper Easy Mo Bee Anfang 1991 gearbeitet hatte.