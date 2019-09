Little Steven: Der Kampf um den Rock‘n‘Roll

In den richtigen Momenten reduziert, in anderen bombastisch, tobt sich Little Steven durch die große Geschichte amerikanischer Rockmusik. Da muss auch Zeit für eine Huldigung an die von ihm verehrten Youngbloods („On Sir Francis Drake“) bleiben, von denen er dem Publikum die käuflichen Alben nahelegt, denn „man kann sie auch downloaden oder streamen. Aber wie alt sind wir denn? 12? Kauft doch lieber!“ Genau daran krankt im Endeffekt die Seele des Rock’n’Rolls in der Gegenwart. Nicht nur das Durchschnittsalter im Publikum verrät, dass derart weltumfassende und grandios exerzierte Musik längst den Anschluss an mehrere Generationen verloren hat. So sehr sich Van Zandt auch für das Klima oder gegen Apartheid einsetzt, die Botschaft verpufft schlussendlich im Äther des Obsoleten. Wie die Politik hat auch dieser wundervolle Sound den Anschluss an die juvenile Gegenwart verloren. Auch wenn sich Little Steven nach allen Regeln der Kunst dagegen verwehrt.