Tohuwabohu um Gasleitung

Bereits Ende des Jahres 2017 flatterte ein Schreiben zur gesetzlich vorgeschriebenen Kontrolle der Gasleitung in den Postkasten von Georg L. aus Oberweiden. Gleichzeitig liefen im Ort aber bereits die Vorbereitungen für eine Umstrukturierung des Netzes. „Alle Zählerkästen mussten an die Grundstücksgrenzen versetzt und die Leitungen neu montiert werden. Ich dachte mir, dass dann meine Überprüfung hinfällig ist“, erklärt L. In einem Brief der Bezirkshauptmannschaft wurde ihm aber mitgeteilt, dass er sofort handeln müsse - und siehe da, eine kleine Undichtheit wurde eruiert. Wenig später wurde seine Gasanlage ohnehin versetzt und sachgemäß erneuert.