Bei Kreuzungscrash Ampel umgerissen

Ein 40-jähriger Linzer fuhr am 1. September um 18.55 Uhr mit seinem Pkw auf der Wiener Straße in Richtung stadteinwärts und wollte bei der Kreuzung mit der Lunzerstraße diese in gerader Richtung übersetzen. Dabei stieß er mit dem Pkw einer 63-Jährigen Linzerin zusammen, welche mit dem Fahrzeug stadtauswärts fuhr und bei der Lunzerstraße in diese nach links einbiegen wollte.