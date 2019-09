Feuerwehreinsätze nach Starkregen und Gewittern

Ein heftiges Gewitter über Oberösterreich mit regionalem Starkregen hat Sonntagabend in einigen Regionen Oberösterreichs zu Unwettereinsätzen der lokalen Feuerwehren geführt.

In Pichl bei Wels (Bezirk Wels-Land) und Kematen am Innbach (Bezirk Grieskirchen) lag der Schwerpunkt der Einsätze, zumeist waren Straßen vermurt oder überschwemmt und es mussten Bäume wegeräumt werden. Auch in Vöccklabruck gab es einige Keller auszupumpen.

In Pichl bei Wels war beispielsweise die Sulzbacher Straße auf einer Länge von mehreren hundert Metern vermurt, ebenso einige Straßen im Ortszentrum.