Diebe lauern in Supermärkten

„Ich geh’ eh nur kurz weg, wird schon nichts passieren!“ Noch immer lassen Kunden ihre Geldbörsen oder Taschen in Supermärkten im Einkaufswagen offen liegen. Das machen sich Kriminelle zunutze, die zwischen Kühl- und Süßigkeitenregalen lauern. Zuletzt schlugen die gefinkelten Taschendiebe in zwei Supermärkten in der Landeshauptstadt zu.