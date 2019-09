Virtuose Meister und junge, schillernde Genies

München und Asten

Mit seinem Büro realisierte er Bauten wie den UFA Kinopalast in Dresden, die BMW Welt in München, ein Haus für den Olympischen Park in Rio. In Oberösterreich trägt das Paneum in Asten seine Handschrift. Er wird sich bei der Eröffnung (8.9.) zur Lage der Welt äußern, will dem Thema des Brucknerfestes „Neue Welten“ Perspektiven geben. Das OÖ Jugendsinfonieorchester und der Landesjugendchor haben die musikalische Gestaltung über.