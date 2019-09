Fahrtechnik-Trainings: Ein Muss für die Cobra

Es ist ein heißer Sommertag, die 30-Grad-Marke wurde am Vormittag geknackt, die Schweißperlen rinnen nur so über die Stirn. Für eine willkommene Abwechslung sorgen an diesem „Hundstag“ einige Beamte des Einsatzkommandos Cobra West – und zwar beim ÖAMTC Fahrtechnikzentrum in Innsbruck. Denn sie rasen mit diversen Fahrzeugen durch die Wasserfontänen des Parcours, das angenehm kühle Nass spritzt nur so durch die Gegend.