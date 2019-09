Kurios: 18-Jähriger merkte „Messerattacke“ nicht

In St. Johann in Tirol hat am Donnerstag ein 34-Jähriger einem 18-Jährigen eine stark blutende Schnittwunde am Hals zugefügt. Wie die Polizei berichtete, waren beide Männer stark alkoholisiert, als es vor einem Lokal zu der Tat kam. Seine Verletzung bemerkte das Opfer allerdings erst Stunden später ...