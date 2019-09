Kein Asbest, aber viele giftige Schwermetalle

Die Botschaft, dass in einer geplanten Baurestdeponie in Schwoich doch kein Asbest zwischengelagert werden soll, wurde in der Vorwoche von der Bevölkerung mit Freude aufgenommen. Nun das böse Erwachen: Die Situation bleibt kritisch, da auch Dutzende schwermetallhaltige Stoffe dort endgelagert werden sollen. Die Bürgerinitiative wird somit weiter gegen das Projekt kämpfen.