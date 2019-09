Vom Millstätter See bis zum Weißensee

Reporter zu sein ist oft nicht leicht. Manchmal braucht man ordentlich „Schmalz“ in den Oberschenkeln. Denn Kärntens Bergwelt begeistert nicht nur Bergsteiger und Wanderer, sondern hat sich auch zu einem wunderbaren Dorado für Mountainbiker gemausert. Und Peter, eine echte Sportskanone, will mit mir gleich über mehrere Berge. Vom Millstätter See übers Goldeck bis zum Weißensee. Peter kennt sich dort aus, ist Guide und führt mit seiner Christine das Sporthotel Arlbergerhof Vital am Weißensee. Mit von der Partie ist Siggi Neuschitzer, der legendäre Windelwirt aus dem Liesertal, der in seiner Freizeit mit dem E-Bike Kärnten erkundet. „Ich muss nirgendwo hinfahren, unser Land ist so schön vielfältig. Immer wieder entdecke selbst ich etwas Neues“, schwärmt Siggi. Gleich zwei Akkus hat Siggi deshalb in seinem E-Bike verbaut, während Peter und ich auf die Kraft in unseren Beinen setzen.