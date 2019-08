Sieben Höhlenforscher betraten finsteres Neuland

Tagelang in der Finsternis

Was vermutlich die wenigsten Laien wissen: Für Höhlenforscher ist das Übernachten in der Finsternis Teil des Alltags. „Diesmal mussten wir vier Tage in etwa 400 Meter Tiefe biwakieren“, erzählt der Bad Mitterndorfer. Der Aufwand hat sich gelohnt: „Im Zuge dieses Aufenthalts konnten mehr als 700 Meter Neuland dokumentiert werden, insgesamt sind jetzt immerhin schon elf Kilometer erforscht“, so Seebacher.