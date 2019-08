Nigerianischer Drogendealer (22) festgenommen

Der Mann steht im Verdacht zwischen Herbst 2017 bis August 2019 zumindest an sieben namentlich bekannte Suchtgiftabnehmer rund 600 Gramm Heroin und ca. 20 Gramm Kokain gewinnbringend verkauft zu haben. Er wurde am Freitag, 23. August, als Mitglied der kriminellen Vereinigung festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.