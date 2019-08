Zahl der Lungenkranken durch E-Zigaretten steigt

Dampfen vermindert den Blutfluss

Forscher der University of Pennsylvania in Philadelphia haben indes herausgefunden, dass sich das „Dampfen“ negativ auf die Funktion der Blutgefäße auswirkt - selbst wenn in den verdampften Substanzen (Liquids) kein Nikotin enthalten ist. Die Forscher ließen Studienteilnehmer 16-mal für jeweils drei Sekunden an einer E-Zigarette ziehen und stellten fest, dass sich das Inhalieren recht rasch auf die Gefäße auswirkte. Der Blutfluss durch die Oberschenkelarterie verminderte sich und der Sauerstoffgehalt in der Oberschenkelvene war um ein Fünftel niedriger als vor der „Dampf“-Einheit.