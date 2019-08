Studie zeigt: E-Zigaretten schaden den Blutgefäßen

E-Zigaretten gelten weithin als gesündere Alternative zum herkömmlichen Glimmstängel. Doch der vermeintlich harmlose Dampf ist möglicherweise doch nicht so ungefährlich wie bis dato angenommen. Das legt jedenfalls eine neue Studie der University of Pennsylvania (Penn) in Philadelphia nahe. Demnach wirkt sich das „Dampfen“ negativ auf die Funktion der Blutgefäße aus - selbst wenn in den verdampften Substanzen (Liquids) kein Nikotin enthalten ist.