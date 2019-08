Käfer-Baum erschlug Pensionisten im Wald

Senior wollte Baum umziehen

Den Erhebungen zufolge befestigte der 71-Jährige an der Tanne selbst noch das Drahtseil der Seilwinde. Der Sohn schnitt mit der Motorsäge in die Tanne. Dabei wurde aber der Baum nicht zu Fall gebracht. Der 71-Jährige betätigte deshalb aus einer Entfernung von etwa 20 Meter die Seilwinde, die sich am Traktor befand. Beim Fall der Tanne kam es zur Fehleinschätzung der Baumlänge und der umfallende Baum fiel dabei direkt in Richtung Traktor.