Pendler können bis zu 300 Euro sparen

Neue Kombi-Möglichkeiten

Bisher gab es grenzübergreifende Strecken-Karten, welche in dieser Form durch die neuen Zonen nicht mehr möglich sind. Um trotzdem attraktiv zu werden, entwickelte der Verkehrsverbund jetzt eine Kombinationsmöglichkeit: Öffi-Nutzer können zu ihren Salzburger Regionen einfach eine Strecke in der oberösterreichischen Grenzregion bis Attnang-Puchheim, Braunau oder Hallstatt dazukaufen. In Salzburg gilt das Ticket dann als Netzkarte für die gekaufte Region, im oberösterreichischen Abschnitt als Streckenkarte. Auf der Strecke von Braunau nach Salzburg ersparen sich Pendler so an die 300 Euro im Jahr.