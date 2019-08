Welle der Hilfsbereitschaft angerollt

Ihr Hab und Gut verloren haben die Bewohner von Reihenhäusern nach dem verheerenden Großbrand in Vösendorf - wir berichteten. Gemeinde und Nachbarn helfen so gut es geht. Auch die Brandermittlungen sind in vollem Gange. Die Ursache für das Feuer konnte laut Polizei noch nicht festgestellt werden.