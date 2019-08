Ortschild „Sauldorf“ war für Diebe eine Einladung

Vandalen und Diebe wüteten im Gemeindegebiet von Kirchberg bei Mattighofen. Gestohlen wurde das Gefahrenzeichen „Achtung Tiere“ auf der Lamperdinger Gemeindestraße in der Ortschaft Lamperding, das Vorschriftzeichen „Fahrverbot 7,5 t“ sowie eine Beschilderung des „Marienwanderweges“ an der Walterdinger Gemeindestraße in der Ortschaft Sauldorf, ein Vorrangzeichen sowie ein Vorschriftzeichen „Fahrverbot 7,5 t ausgenommen Anlieger“ auf der Walterdinger Gemeindestraße in der Ortschaft Walterding und die Ortstafel „Sauldorf“ auf der Hilprechtshamer Gemeindestraße in der Ortschaft Sauldorf.