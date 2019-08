Schwere Unfälle mit E-Bikes in Tirol

50 bis 70 Meter in Wald gestürzt

Um 13.23 Uhr fuhr ein 63-jähriger deutscher Staatsbürger in Begleitung seiner 50-jährigen Ehefrau mit seinem E-Bike auf der sogenannten „Tunnelstrecke“ von der Bärenbadalm in Pertisau in Richtung Talstation der Karwendelbahn. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Mann im Bereich der Tunnel über den Weg hinaus und stürzte 50 bis 70 Meter über steiles Gelände in den darunter befindlichen Wald, wo er schwer verletzt liegen blieb. Von der Frau wurde die Rettungskette in Gang gesetzt und der Verletzte wurde nach einer Taubergung in die Klinik Innsbruck geflogen.