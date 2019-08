14 neue Pflegeexperten für Krebspatienten

„Krone“: Seit wann gibt es diese spezielle Weiterbildung?

Aiglesberger: Bereits letztes Jahr gab es diese Form der Weiterbildung. Heuer haben 14 Pfleger, welche zum Großteil bereits in onkologischen Abteilungen gearbeitet haben, den Kurs erfolgreich absolviert. In 202 Stunden wurde ihnen ein breites Spektrum an Fachwissen von 40 internen und externen Vortragenden gelehrt. Am Ende hatten alle Teilnehmer eine schriftliche Prüfung zu bestehen. Die Anfrage nach der Weiterbildung ist so groß, dass bereits die Ausschreibung für 2020 draußen ist. Wir wollen aber maximal 20 Teilnehmer, weil da die Gruppendynamik um einiges besser ist.